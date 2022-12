Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag mit Aufschlag

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 111,38 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 111,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 31.763 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 121,06 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 8,00 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2022 Kursverluste bis auf 86,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,72 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 149,80 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 28.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,85 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 13.309,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,54 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,93 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Trading Idee: Airbus - Aufwärtstrend weiter intakt, Rendite-Chance von 14 Prozent

Airbus-Aktie freundlich: Entwicklung des Luftkampfsystems FCAS schreitet voran

Boeing-Aktie stärker: United Airlines erwirbt mindestens 100 Dreamliner - Absatzplus im November

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com