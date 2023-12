Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Donnerstagmittag Boden gut

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 138,10 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 138,10 EUR. Bei 138,40 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 137,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 68.971 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 143,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,26 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 19,88 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 146,25 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 14.897,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,58 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

