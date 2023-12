Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Donnerstagnachmittag

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 138,42 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 138,42 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 138,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 137,10 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 179.568 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,02 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 20,07 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,25 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 08.11.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.897,00 EUR – ein Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

