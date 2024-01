Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 150,04 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 150,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 150,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 51.800 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 150,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 0,37 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2023 bei 112,02 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 25,34 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 145,71 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 14.897,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,61 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

