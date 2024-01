Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 150,12 EUR zu.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 150,12 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 150,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 150,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81.859 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 150,60 EUR erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 0,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,02 EUR. Mit Abgaben von 25,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 145,71 EUR.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 14.897,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

