Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 150,04 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 150,04 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 150,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 150,30 EUR. Zuletzt wechselten 14.978 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 150,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 0,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 112,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,34 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 145,71 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 0,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 14.897,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Lufthansa-Aktie gibt ab: Lufthansa dünnt wegen Triebwerksproblemen Flugplan aus

Airbus SE (ex EADS)-Analyse: So bewertet Barclays Capital die Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE (ex EADS)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen