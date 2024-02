Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) reagiert am Donnerstagmittag positiv

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 146,58 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,5 Prozent auf 146,58 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 147,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 146,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 85.590 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 152,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 4,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 114,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 150,75 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.886,00 EUR – ein Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,55 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

