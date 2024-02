Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 147,66 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 147,66 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 147,66 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 146,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 172.878 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 152,82 EUR erreichte der Titel am 07.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 3,49 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,74 Prozent.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 150,75 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 15.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 2,13 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 22.886,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,86 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.05.2024 erwartet.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

