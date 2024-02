Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Vormittag zu

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 146,70 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 146,70 EUR. Bei 146,82 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.324 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 152,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2024). Gewinne von 4,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (114,08 EUR). Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 22,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 150,75 EUR.

Am 15.02.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 2,13 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 22.886,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 01.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,55 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

