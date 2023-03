Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 121,84 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 122,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 119,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 144.661 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 126,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,81 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.644,00 EUR im Vergleich zu 16.994,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 03.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Am 01.05.2024 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,59 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

