Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag fester

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 170,58 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 170,58 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 170,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.588 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 170,84 EUR markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,15 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 116,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 31,73 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 163,00 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.886,00 EUR umgesetzt, gegenüber 20.644,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 01.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,65 EUR je Aktie aus.

