Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagnachmittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 169,90 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 169,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 170,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,72 EUR. Zuletzt wechselten 161.123 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 0,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 116,46 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 31,45 Prozent sinken.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 166,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22.886,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.05.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

