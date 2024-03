Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 170,04 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 170,04 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 170,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 169,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.800 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,12 EUR an. Gewinne von 0,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 116,46 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 163,00 EUR.

Am 15.02.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Umsatzseitig standen 14.897,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 27,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,65 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 liegt schlussendlich im Plus

Airbus- und Boeing-Aktien profitieren: Korean mit Milliardenbestellung bei Airbus - Japan Airlines ordert zusätzlich bei Boeing

Zuversicht in Paris: So performt der CAC 40 am Donnerstagnachmittag