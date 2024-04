Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) schiebt sich am Mittag vor

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 160,92 EUR zu.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 160,92 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 161,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 160,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 60.761 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 7,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 120,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 34,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,42 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,88 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 2,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent auf 22,89 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 01.05.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

