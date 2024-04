Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Montagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 160,80 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 160,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 161,14 EUR. Bei 160,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 135.334 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 7,48 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 120,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 25,32 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,42 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 177,88 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 2,13 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 22,89 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,63 EUR je Aktie aus.

