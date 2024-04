Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag nahezu unverändert

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 160,02 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 160,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 160,32 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 159,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 160,32 EUR. Bisher wurden heute 5.180 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,00 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 120,08 EUR. Mit Abgaben von 24,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,42 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 177,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.886,00 EUR umgesetzt, gegenüber 20.644,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 6,63 EUR im Jahr 2024 aus.

