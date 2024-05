Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 160,98 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 160,98 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 160,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 161,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 33.077 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 7,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,38 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,59 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent auf 12,83 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,57 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

