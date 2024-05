Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochvormittag im Plus

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 161,98 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 161,98 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 162,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 161,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.023 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 6,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,77 Prozent.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,40 EUR aus. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 179,38 EUR.

Am 25.04.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 0,59 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,07 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,57 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

