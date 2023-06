Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verbilligt sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel Airbus 127,00 EUR

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 127,72 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 126,88 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 128,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 75.390 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 19.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 133,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei einem Wert von 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 32,25 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 139,89 EUR aus.

Am 03.05.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,98 Prozent auf 11.763,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,60 EUR im Jahr 2023 aus.

Airbus-Aktie kaum verändert: Airbus erhält Großauftrag von Flugzeugfinanzierer Avolon

NYSE-Titel Boeing-Aktie gibt ab: Boeing erwartet binnen zwei Jahrzehnten Verdopplung der Flugzeugflotte

Airbus und STMicro arbeiten bei Halbleitern für Flugzeug-Elektrifizierung zusammen - Aktien gewinnen

