Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 129,78 EUR zu.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 129,78 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 129,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 128,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 75.779 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR. Mit einem Zuwachs von 6,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 86,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,78 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.900,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 30.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,63 EUR je Aktie belaufen.

