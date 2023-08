Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 128,92 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 128,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 129,86 EUR. Bei 128,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 113.853 Aktien.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 138,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 7,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,78 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 15.900,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

