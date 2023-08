Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 128,52 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 128,52 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 128,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 128,88 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.986 Stück gehandelt.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (86,53 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 32,67 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.900,00 EUR umgesetzt, gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

