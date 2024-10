Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Dienstagmittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 137,96 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 137,96 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 137,60 EUR aus. Bei 138,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 94.182 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 120,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 160,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

