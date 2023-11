Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 133,58 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 133,58 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 132,74 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 134,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 144.498 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 138,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 3,85 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.12.2022 Kursverluste bis auf 107,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 24,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 145,38 EUR an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 14.897,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.309,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

