Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 139,46 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 139,46 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 139,46 EUR. Mit einem Wert von 138,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.949 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 143,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,64 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,67 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 146,25 EUR.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 14.897,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.309,00 EUR umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,58 EUR je Aktie.

