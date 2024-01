Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Vormittag

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 150,24 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 150,24 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 150,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,50 EUR. Zuletzt wechselten 6.196 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 150,70 EUR markierte der Titel am 23.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 0,31 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.02.2023 Kursverluste bis auf 112,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 145,71 EUR.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

