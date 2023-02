Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Nachmittag fester

Um 04:06 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 123,82 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 124,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 135.743 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2023 bei 126,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 1,73 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 86,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 43,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 138,25 EUR.

Am 16.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.644,00 EUR umgesetzt, gegenüber 16.994,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie dennoch in Rot: Airbus will Belegschaft in Deutschland erweitern

Airbus-Aktie leichter: Airbus drängt auf schnellere Genehmigung von Rüstungsexporten

Airbus-Aktie gewinnt: Airbus-Verwaltungsratschef tritt für rasche Eurofighter-Modernisierung ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus