Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag leichter

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 160,90 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 160,90 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 160,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 162,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 83.747 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 120,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,42 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 177,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 22,89 Mrd. EUR gegenüber 20,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

