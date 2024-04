Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 161,22 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,2 Prozent auf 161,22 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 160,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 162,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 191.665 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei 120,08 EUR fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 34,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,42 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,88 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 15.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,89 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,64 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

