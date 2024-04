Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag stärker

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 161,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 162,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 162,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9.483 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Gewinne von 6,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 120,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,42 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,88 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,13 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,89 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 20,64 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.04.2025.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

