Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag kaum bewegt

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 160,46 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 160,46 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 160,80 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 160,36 EUR. Bei 160,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 3.223 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,70 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 25,07 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,43 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 179,38 EUR.

Am 25.04.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,07 Prozent auf 12,83 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,55 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

