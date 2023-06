Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Airbus 126,66 EUR

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 127,32 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 125,98 EUR. Bei 127,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 86.511 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 133,98 EUR erreichte der Titel am 19.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 5,23 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 32,04 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 139,89 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 11.763,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

