Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 129,60 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 129,60 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 130,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 129,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79.803 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 49,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 140,78 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.000,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.900,00 EUR ausgewiesen.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 30.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

