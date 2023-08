Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 09:05 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 129,58 EUR nach oben. Bei 129,58 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 129,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.677 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 49,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,78 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023 vor. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 15.900,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 32,50 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

