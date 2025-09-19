Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 195,88 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bei 196,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 196,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.392 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 198,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE-Aktie somit 1,24 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 36,32 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,77 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 210,44 EUR aus.

Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus Analyse: Goldman Sachs erhöht Einstufung der Aktie auf Buy

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 10 Jahren eingefahren

Airbus SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG