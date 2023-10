Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 120,38 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 120,38 EUR ab. Bei 120,34 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 121,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 67.214 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 138,72 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,24 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 99,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,44 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 143,44 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 15.900,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umsetzen können.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

