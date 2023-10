Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) reagiert am Montagvormittag positiv

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 121,66 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 09:19 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 121,66 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 121,92 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,36 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.035 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,26 EUR) erklomm das Papier am 25.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,64 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.10.2022 bei 99,41 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 18,29 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 143,44 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 26.07.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag bei 15.900,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,64 EUR je Aktie belaufen.

