Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 135,54 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 135,54 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 135,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 133,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 55.887 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 2,35 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.12.2022 (107,04 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 21,03 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 145,38 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

