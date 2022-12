Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag in Grün

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 111,96 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 112,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 111,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 4.104 Stück.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 7,52 Prozent zulegen. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,39 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 149,80 EUR.

Am 28.10.2022 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 13.309,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 26,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 16.02.2023 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,93 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Bildquellen: Airbus