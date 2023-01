Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit KursVerlusten

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 118,82 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 118,82 EUR. Mit einem Wert von 119,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.461 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (120,34 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 03.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,53 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 145,00 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 28.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,51 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 13.309,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 10.518,00 EUR umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 15.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 4,90 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus