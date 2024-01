Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag billiger

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 146,00 EUR ab.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 146,00 EUR abwärts. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 144,76 EUR ab. Bei 148,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 145.265 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2024 auf bis zu 150,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.02.2023 Kursverluste bis auf 112,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,27 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 149,00 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.897,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.309,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

