Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 146,76 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 146,76 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 144,76 EUR. Bei 148,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 250.702 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 150,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,68 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 112,02 EUR fiel das Papier am 07.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 23,67 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 149,00 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 0,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.897,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.309,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

