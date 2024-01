Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verliert am Vormittag

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 146,54 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 146,54 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 146,40 EUR nach. Bei 148,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 24.124 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 150,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 2,76 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.02.2023 bei 112,02 EUR. Abschläge von 23,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 148,75 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

