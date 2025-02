Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Nachmittag fester

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 162,22 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 162,22 EUR zu. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 164,80 EUR zu. Bei 161,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 215.302 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 173,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,15 Prozent hinzugewinnen. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 23,10 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,63 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 171,78 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,00 Prozent auf 24,72 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

