Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag auf grünem Terrain

24.02.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 161,08 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 09:07 Uhr 0,7 Prozent. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 161,70 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 161,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.289 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 173,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 7,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2024). Mit Abgaben von 22,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,63 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 172,22 EUR. Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 24,72 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie Zurückhaltung in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Minus CAC 40 aktuell: CAC 40 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert schlussendlich

Bildquellen: Airbus