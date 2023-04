Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Airbus 127,38 EUR

-0,19% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 127,64 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 127,64 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,00 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.968 Aktien.

Bei 129,70 EUR markierte der Titel am 20.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,59 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 47,51 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 143,00 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 16.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.644,00 EUR – ein Plus von 21,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 16.994,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,56 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Todesflug Rio-Paris: Airbus und Air France freigesprochen - Aktien steigen

NYSE-Titel Boeing-Aktie sackt ab: Boeing findet neue Probleme bei Mittelstreckenjet 737 Max

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com