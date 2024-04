Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 164,28 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 164,28 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 164,68 EUR an. Bei 162,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 120.657 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. 5,20 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 120,08 EUR fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,42 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 177,88 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 2,13 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,89 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,64 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

