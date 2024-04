Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Vormittag Boden gut

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 163,00 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 163,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 163,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 162,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.598 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 5,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 120,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Abschläge von 26,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,42 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,88 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22,89 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,63 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

RTX-Aktie gibt nach starken Zahlen dennoch etwas nach

Taurus-Debatte: Airbus-Defence-Chef hat Verständnis für Scholz

Airbus SE (ex EADS)-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit Outperform in neuer Analyse