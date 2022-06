Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 24.06.2022 16:22:00 Uhr 1,9 Prozent auf 92,62 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,70 EUR. Bei 91,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 277.376 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,06 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 90,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,55 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 148,36 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 04.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.000,00 EUR im Vergleich zu 10.460,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 27.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 6,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Aktien uneins: Airbus und Linde wollen bei Wasserstoff-Versorgung an Flughäfen kooperieren - Airbus-Chef erwartet weitere Lieferkettenprobleme

Lufthansa-Aktie in Rot: Lufthansa Technik erwartet weitere Umrüstungsaufträge

Airbus-Aktie dreht ins Minus: Airbus will Geschäft mit Großraum-Transportern ausbauen - Chef der Rüstungssparte: Müssen widerstandsfähiger werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com