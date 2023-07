Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag gesucht

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 135,12 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 135,12 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 135,14 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 134,00 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.599 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 0,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 86,53 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,44 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.763,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,60 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

